Son dakika transfer haberi: İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti! Mohanad Jeahze Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Valerien Ismael yönetiminde sezona hazırlanırken, kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss ve Emrecan Uzunhan ile güçlendirmişti. Takımdaki bazı isimlerle de vedalaşan Siyah-Beyazlı ekipte son veda Beşiktaş altyapısından yetişere başarılı işlere imza atan Rıdvan Yılmaz olmuştu. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncusu İskoç ekiplerinden Rangers ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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SOL BEK İÇİN GAZA BASILDI!

Bu transferin ardından sol bek için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal görüşmelerini hızlandırırken, Mohanad Jeahze için görüşmelere başladığı aktarıldı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu Mohanad Jeahze için oyuncunun kulübüne resmi teklif ilettiği öğrenilen Siyah-Beyazlı ekibin İsveç doğumlu oyuncu için kulübüne 10 milyon İsveç Kronı (961 bin Euro) teklif ettiği öğrenilmişti.

Celtic ve Troyes tarafından da izlenen 25 yaşındaki sol bek için Haziran ayı sonunda CSKA Sofia'dan alınan teklif de Hammarby kulübü tarafından reddedilmişti. O dönemde yaptığı açıklamada Jeahze, bu teklifin kendisi ve kulüp için yetersiz olduğunu belirtmişti.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!

Beşiktaş'ın teklifi sonrası taraflar arasında görüşmeler sürerken, Jeahze'nin yurt dışında şansını denemek adına Beşiktaş'a gitmek istediği bilgisi de İsveç basınında yazılıyordu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Jeahze'den beklenmedik bir hamle geldi.

MAÇA ÇIKMAYI REDDETTİ!

İsveç'in ünlü gazetelerinden AftonBladet'in haberine göre; Hammarby'nin sol bekteki değişilmezi olan Mohanad Jehze, Varbergs ile oynanan müsabakada kadroda yer almayı reddetti. Iraklı sol bek sezon başından bu yana ilk 11'de yer aldığı takımının Varbergs maçındaki kadrosunda da ilk 11'e yazılırken, müsabaka başladığında Mohanad Jeahze hiçbir açıklama yapılmadan yedek kulübesine çekildi. 25 yaşındaki oyuncunun yerine Shaquille Pinas maça başladı. Mohanad Jeahze maçta forma giymedi. Habere göre; Jeahze, Varberg'e karşı oynamayı sakatlık riskinden dolayı, yurtdışına transferine engel olmaması için istemedi.

"ŞİMDİ NE OLACAK? 'BİLMİYORUM!'"

Hammarby futbol direktörü Jesper Jansson: "Mohanad Jeahze, takımdan ayrılmak istediğini söylediği için Varbergs maçı kadrosundan çıkartıldı. Ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ama maça odaklanamadığını söyledi." Jansson oyuncu için nasıl bir karar alınacağının sorulması üzerine ise sadece, "Bilmiyorum" cevabını verdi.



