SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika transfer haberi: İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti! Mohanad Jeahze Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Son dakika transfer haberi: İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti! Mohanad Jeahze Beşiktaş'a transfer olacak mı?

26.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yeni transferleriyle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Birçok isimle kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlı ekip, genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a veda ederken bu bölge için temaslarını sıklaştırmıştı. Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Mohanad Jeahze olmuştu. Kara Kartal oyuncu için teklifini iletirken, Jeahze'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti! Mohanad Jeahze Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Valerien Ismael yönetiminde sezona hazırlanırken, kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss ve Emrecan Uzunhan ile güçlendirmişti. Takımdaki bazı isimlerle de vedalaşan Siyah-Beyazlı ekipte son veda Beşiktaş altyapısından yetişere başarılı işlere imza atan Rıdvan Yılmaz olmuştu. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncusu İskoç ekiplerinden Rangers ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mynet - DIŞ HABERLER

SOL BEK İÇİN GAZA BASILDI!

klklk

Bu transferin ardından sol bek için yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal görüşmelerini hızlandırırken, Mohanad Jeahze için görüşmelere başladığı aktarıldı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu Mohanad Jeahze için oyuncunun kulübüne resmi teklif ilettiği öğrenilen Siyah-Beyazlı ekibin İsveç doğumlu oyuncu için kulübüne 10 milyon İsveç Kronı (961 bin Euro) teklif ettiği öğrenilmişti.

Celtic ve Troyes tarafından da izlenen 25 yaşındaki sol bek için Haziran ayı sonunda CSKA Sofia'dan alınan teklif de Hammarby kulübü tarafından reddedilmişti. O dönemde yaptığı açıklamada Jeahze, bu teklifin kendisi ve kulüp için yetersiz olduğunu belirtmişti.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!

okok

Beşiktaş'ın teklifi sonrası taraflar arasında görüşmeler sürerken, Jeahze'nin yurt dışında şansını denemek adına Beşiktaş'a gitmek istediği bilgisi de İsveç basınında yazılıyordu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Jeahze'den beklenmedik bir hamle geldi.

MAÇA ÇIKMAYI REDDETTİ!

şlşl

İsveç'in ünlü gazetelerinden AftonBladet'in haberine göre; Hammarby'nin sol bekteki değişilmezi olan Mohanad Jehze, Varbergs ile oynanan müsabakada kadroda yer almayı reddetti. Iraklı sol bek sezon başından bu yana ilk 11'de yer aldığı takımının Varbergs maçındaki kadrosunda da ilk 11'e yazılırken, müsabaka başladığında Mohanad Jeahze hiçbir açıklama yapılmadan yedek kulübesine çekildi. 25 yaşındaki oyuncunun yerine Shaquille Pinas maça başladı. Mohanad Jeahze maçta forma giymedi. Habere göre; Jeahze, Varberg'e karşı oynamayı sakatlık riskinden dolayı, yurtdışına transferine engel olmaması için istemedi.

"ŞİMDİ NE OLACAK? 'BİLMİYORUM!'"

pokpo

Hammarby futbol direktörü Jesper Jansson: "Mohanad Jeahze, takımdan ayrılmak istediğini söylediği için Varbergs maçı kadrosundan çıkartıldı. Ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ama maça odaklanamadığını söyledi." Jansson oyuncu için nasıl bir karar alınacağının sorulması üzerine ise sadece, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Screenshot_1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adem Ljajic'e sürpriz talip! Anlaşma tamamlanmak üzere...Adem Ljajic'e sürpriz talip! Anlaşma tamamlanmak üzere...
Aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!Aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!
"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş son dakika transfer haberleri besiktas transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Deprem etkisi yaratacak haber!

Deprem etkisi yaratacak haber!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Bir Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev kafilesine ulaştı! Denk geldiği futbolcuya bakın ne söyledi...

Bir Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kiev kafilesine ulaştı! Denk geldiği futbolcuya bakın ne söyledi...

Fenerbahçe'nin yeni transferi saat 19.00'da İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi saat 19.00'da İstanbul'da!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.