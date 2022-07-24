Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ayrılığının ardından sol beke flaş isim! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna kattığı isimlerin yanı sıra birçok isimle de yola ayrımına giderken son olarak Siyah-Beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken Rıdvan Yılmaz ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

BEKLENMEDİK İSİM...

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 21 yaşındaki genç oyuncu için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ile anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Bu ayrılığın ardından sol bek arayışlarını hızlandıran Siyah-Beyazlı kulübün gündemine hiç beklenmedik bir ismi aldığı öğrenildi.

FANATİK GALATASARALI İSİM LİSTEDE!

Alınan bilgiye göre; Siyah-Beyazlı ekip, kuzeni Hakan Çalhanoğlu gibi Galatasaraylı olduğunu gizlemeyen ve bir gün parçalıyı giymeyi hayal ettiğini söyleyen Kerim Çalhanoğlu var.

Schalke, FC Twente karşısındaki provasını tamamladıktan sonra, önceki gün çok az oynayan ya da hiç oynamayan oyuncular için bir antrenman maçı yaptı. Westphalian Oberliga takımı SV Schermbeck ile oynanan maç 6-0 Schalke'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçta Kerim Çalhanoğlu 11'de sahaya çıktı. Sol kanatta oynayan Kerim, takımının gollerinden birisini kaydetti. Yaşanan gelişmenin ardından Beşiktaşlı bazı taraftarlar sosyal medyada bu transfer için tepki gösterdi.

Milli takımın yıldızı Hakan'ın kuzeni olan 2002 doğumlu Kerim, geçen sezonun ilk yarısını amatör kümede geçirdi. Daha sonra Schalke A takımına alındı. 10 maçın 9'unda sahada yer aldı. 5 maçta 90 dakika sahada kaldı.

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Kerim Çalhanoğlu 26 Ağustos 2002 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 1.80 boyunda olan 19 yaşındaki futbolcu Alman kulüplerinden Schalke 04'ün formasını giymektedir. Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni olan Kerim Çalhanoğlu, orta sahanın solu ve sol bekte forma giymektedir.



