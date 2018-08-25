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Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz hakkında çıkan Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

Ve Burak Yılmaz kararını açıkladı

Trabzonspor'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada gol kralı oldum. Ben burada Türkiye'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

"BEN KALMAKTAN YANAYIM"
Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" diye konuştu. (Takvim)

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