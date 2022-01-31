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  4. Son dakika transfer haberleri: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe, Real Madrid'de! Alacağı maaş dudak uçuklattı...

Son dakika transfer haberleri: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe, Real Madrid'de! Alacağı maaş dudak uçuklattı...

31.01.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: PSG'de geleceği merak konusu olan Mbappe'nin geleceği belli oldu. Fransız devi ile sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mbappe bir türlü ikna edilemedi. Messi ve Neymar ile birlikte olmasına rağmen hayallerinin takımına gitmek istediğini söyleyen Fransız yıldız oyuncu Real Madrid ile anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu bedelsiz olarak Real Madrid'e imza atacak. İspanyolları Mbappe için yıllık 50 milyon euro net maaş ve bonus verecek.

Son dakika transfer haberleri: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe, Real Madrid'de! Alacağı maaş dudak uçuklattı...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika transfer haberleri: PSG'de geleceği belirsiz olan Mbappe'nin transferi belli oldu. Fransızların bir türlü ikna edemediği Mbappe takımdan ayrılmaya karar verdiğini açıkladı. Her zaman hayalindeki takımın Real Madrid olduğunu ifade eden Mbappe, İspanyol kulübü ile anlaşma sağladı.

SON DAKİKA: MAAŞINI DUYANLAR ŞAŞIRDI

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mbappe ile bedelsiz olarak anlaşan Real Madrid, yıldız oyuncuya adeta para yığdı. Yıllık 50 milyon euro net maaş vereceği öğrenilen Real Madrid'in bunun yanında bonuslar da verip bu rakamı daha da yukarıya çektiği öğrenildi. Bild'in haberine göre, Mbappe, sezon sonunda takımdan ayrılarak Real Madrid'e imza atacak.

180 MİLYON EURO'YU REDDETMİŞLERDİ, BEDAVA GİDİYOR

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Real Madrid, geçtiğimiz transfer dönemi PSG'den Mbappe'yi istemişti. 180 milyon euro gibi bir bedel öneren İspanyolların teklifi reddedilmişti. Sözleşmesinin son 6 ayına giren Mbappe'yi Real Madrid şimdi bedavaya almış oldu ve 180 milyon euro'luk bedelden kurtulmuş oldu.Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint germain formasıyla çıktığı 25 maçta, 18 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.

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