Son dakika transfer haberleri! Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Son dakika transfer haberleri! Mario Balotelli'nin Türkiye macerası bitmek üzere. Adana Demirspor formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanarak İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız oyuncu Türkiye'den ayrılmak istiyor. İtalya'dan talipleri olan yıldız oyuncunun olası yeni adresi ise taraftarları çileden çıkardı.

İTALYANLAR DUYURDU! İŞ BİTMEK ÜZERE

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor kariyeri bitmek üzere. Futbol hayatına memleketi İtalya'da devam etmek isteyen yıldız oyuncuya Palermo talip oldu. Manchester City'nin de dahil olduğu City Group'un satın aldığı Palermo, Balotelli ile tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Bu haberi duyan Adana Demirspor taraftarı sinirden çıldırdı. Kendilerinden daha kötü bir takıma transfer olma isteği taraftarları bir hayli şaşırttı.

İKİNCİ LİGE GİDECEK

Doğduğu şehir olan Palermo'ya giderek Serie B'de forma giymek isteyen Balotelli, Adana Demirspor'u bu davranışıyla çok şaşırttı. Şampiyonluğa oynayacak bir ekipten 2. lig ekibine gitmesi herkesi şaşırtsa da, Balotelli'nin İtalya'ya dönme isteği her geçen gün artıyor...



