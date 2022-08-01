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Son dakika transfer haberleri! Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

01.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Adana Demirspor'dan ayrılması gündemde olan Mario Balotelli için çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz sene Süper Lig'e damga vurarak herkesin beğenisini kazanan İtalyan golcünün Türkiye'den ayrılmak istediği ifade edildi. Yeni adresini duyan Adana Demirspor taraftarı ise sinirden çılgına döndü. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun adaylarından biri olmak isteyen Adana temsilcisine Balotelli'den darbe geldi...

Son dakika transfer haberleri! Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika transfer haberleri! Mario Balotelli'nin Türkiye macerası bitmek üzere. Adana Demirspor formasıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanarak İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız oyuncu Türkiye'den ayrılmak istiyor. İtalya'dan talipleri olan yıldız oyuncunun olası yeni adresi ise taraftarları çileden çıkardı.

İTALYANLAR DUYURDU! İŞ BİTMEK ÜZERE

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Mario Balotelli'nin Adana Demirspor kariyeri bitmek üzere. Futbol hayatına memleketi İtalya'da devam etmek isteyen yıldız oyuncuya Palermo talip oldu. Manchester City'nin de dahil olduğu City Group'un satın aldığı Palermo, Balotelli ile tekrar eski günlerine dönmek istiyor. Bu haberi duyan Adana Demirspor taraftarı sinirden çıldırdı. Kendilerinden daha kötü bir takıma transfer olma isteği taraftarları bir hayli şaşırttı.

İKİNCİ LİGE GİDECEK

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Doğduğu şehir olan Palermo'ya giderek Serie B'de forma giymek isteyen Balotelli, Adana Demirspor'u bu davranışıyla çok şaşırttı. Şampiyonluğa oynayacak bir ekipten 2. lig ekibine gitmesi herkesi şaşırtsa da, Balotelli'nin İtalya'ya dönme isteği her geçen gün artıyor...


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