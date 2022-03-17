SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya...

Son dakika: Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya...

17.03.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri... Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Anderson Talisca transferi için karşı karşıya geldi.

Son dakika: Transferde dev kapışma! Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya...

Son dakika haberleri... Anderson Talisca için Süper Lig'in iki dev kulübü karşı karşıya... Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere... Yıldız oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA

Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Galatasaray, hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor.

"RÜYA TAKIM" PLANI

Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal, Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor.

Kulüp kariyerinde 283 maça çıkan Sambacı yıldız, 116 gol atarken 37 de asiste imza attı. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Talisca, 55 karşılaşmada 27 gol ve 9 asist üretmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önder Karaveli'den sert eleştiriÖnder Karaveli'den sert eleştiri
Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?
Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i!

İşte Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.