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Son dakika: Transferde ortalık karıştı! "Marcao, Nelsson transferinde devreye girdi" iddiası sonrası Galatasaray'da olay...

10.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'e Antalyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da transferde de büyük hareketlilik vardı. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda gözler Alexis Sanchez transferine çevrilmişti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Victor Nelsson'un da Sevilla'ya gitmek istediği ortaya çıkmıştı. Marcao'nun oyuncuyu gelmesi için aradığı haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Brezilyalı stoper bir paylaşım yaptı.

Son dakika: Transferde ortalık karıştı! "Marcao, Nelsson transferinde devreye girdi" iddiası sonrası Galatasaray'da olay...

Son dakika haberleri: Transfer sezonunun en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'da son olarak Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens kadroya katılmıştı. Sarı - kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediğini duyurmasının ardından gündeme flaş bir haber gelmişti.

"MARCAO DEVREYE GİRDİ" İDDİASI

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Galatasaray'dan İspanya La Liga takımı Sevilla'ya 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao'nun, Victor Nelsson'u arayarak transferde devreye girdiği iddia edildi.

"YALAN HABER!"

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Sarı - kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Marcao hakkında çıkan haberleri paylaşırken, Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Bir taraftar sitesinin Marcao'nun Nelsson için devreye girdiği haberini paylaşmasının ardından 26 yaşındaki stoper "Yalan haber" şeklinde bir yorum yaparak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Marcao'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

NELSSON'DA SON DURUM

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Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında Sevilla'nın Victor Nelsson'u istediğini açıklamıştı. Timur, Nelsson'un da ayrılma isteği olduğunu ve oyuncuyu takımda kalmaya ikna etmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

GALATASARAY, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

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Victor Nelsson için Galatasaray'ın kapısını çalan Sevilla'ya sarı - kırmızılıların geri dönüşü 20 milyon euro ile oldu.

BONUS PLANI

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Ayrıca sarı - kırmızılıların Danimarkalı stoper için bonuslar da dahil etmek istediği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.


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