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SON DAKİKA: Transferi menajeri duyurdu! 'G.Saray 2 oyuncumu istiyor'

29.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başlayan Galatasaray'da, çalışmalar yeni hoca Okan Buruk önderliğinde devam ederken, transferde de somut adımlar atılmaya başlandı. Konyaspor'un paylaşılamayan yıldızı Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle de görüşmelerini sürdürürken, Rus basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Transferi menajeri duyurdu! 'G.Saray 2 oyuncumu istiyor'
Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zenit
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğtultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor. Abdülkerim Bardakcı transferi ile ilk hamlesini yapan Sarı-Kırmızılı kurmaylar için Rus basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

MENAJER RESMEN AÇIKLADI

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Rus basınından Sport Express’in geçtiği habere göre; Galatasaray, Dzyuba ve Ozdoev ile yakından ilgileniyor. Haberde 29 yaşındaki Magomed Ozdoyev'in temsilcisinin sözlerine de yer verilirken, oyuncunun menajeri Anzor Gargaev'in de Galatasaray'ın iki eski Zenit oyuncusuyla ilgilendiğini söylerken, "İki oyuncu Galatasaray'ın listesinde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

"G.SARAY'IN LİSTESİNDE YER ALIYORLAR"

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Menajer Gargaev yaptığı açıklamada “Ozdoev ve Dzyuba Türkiye'de tatil yapıyorlardı. Galatasaray'ın ilgi listelerinde yer alıyorlar. Ancak bu, kesinlikle oraya gidecekleri anlamına gelmez. Dzyuba için Rus kulüplerinden tek bir teklif gelmemesine şaşırdım” dedi.

DZYUBA'DAN 249 MAÇTA 108 GOL

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33 yaşındaki forvet Dzyuba, Mayıs 2022'nin sonunda Zenit'ten ayrıldı. Forvet, 2015 yazından beri St. Petersburg takımı için 249 maçta, 108 gol kaydetti.

RUSYA'DAN AYRILDI!

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Ozdoev, Şubat 2018'den beri Zenit için oynuyordu. Orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle St. Petersburg'dan ayrıldı.


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