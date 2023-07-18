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Son dakika: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleştirildi! İşte derbi tarihleri...

18.07.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı günden güne yaklaşırken, planlama da yapıldı. Gelecek sonun başlama tarihi 11 Ağustos olarak belirlenirken; derbi günleri, devre arası ve bitiş tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig için yeni sezon hazırlıkları devam ederken, planlamalar da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezon Planlaması'nı belirledi ve fikstür çekimi gerçekleştirildi.

İŞTE DERBİ HAFTALARI

Süper Lig'in yeni sezonunda derbilerin 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacağı açıklandı.

BAŞLANGIÇ, DEVRE ARASI VE BİTİŞ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

FİKSTÜR KURALLARI

Süper Lig'de bu sezon hiçbir takımın 2 hafta üst üste kendi sahasında oynamayacağı açıklanırken, İstanbul temsilcilerinin en fazla 5 hafta üst üste İstanbul'da maç yapabileceği belirtildi.

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