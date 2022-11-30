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Son dakika: Tunus için acı senaryo! Fransa'yı yıktılar ama Dünya Kupası'na veda ettiler!

30.11.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ediyor! D Grubu'nun son maçında Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Son 16 turuna daha önce yükselmeyi garantilemiş olan Fransa ile mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tunus'un karşılaştığı müsabakaya futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Temponun üst seviyede olduğu maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Tunus oldu ancak Avustralya'nın Danimarka'yı mağlup etmesi nedeniyle Afrika ekibi turnuvaya veda etti.

Son dakika: Tunus için acı senaryo! Fransa'yı yıktılar ama Dünya Kupası'na veda ettiler!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Tunus oldu. Education City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tunus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Afrika ekibine galibiyeti getiren golü 58. dakikada Wahbi Khazri kaydetti.

TUNUS'A 3 PUAN YETMEDİ

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Bu skorun ardından Tunus, puanını 4'e yükseltti ve grubunu 3. sırada tamamladı. Son 16 turuna katılmayı daha önce garantilemiş olan Fransa ise 6 puanla lider olarak kaldı.

Fransa'yı mağlup ettikten sonra gözünü Avustralya - Danimarka maçına çeviren Tunus, Avustralya'nın rakibini 1-0 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası'na veda etti. Fransa; grubu lider olarak tamamlarken, ikinci sırada yer bulan Avustralya bir üst tura çıkma biletini alan diğer takım oldu. Danimarka ise grubunu sonuncu basamakta bitirdi.

MBAPPE YEDEK BAŞLADI

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Maçtan önce son 16 turunu garantileyen Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Golcü oyuncu, 63. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna dahil oldu.

KHAZRI'DEN MUHTEŞEM GOL

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Müsabakanın 58. dakikasında Tunus Milli Takımı'nın orta alanda kaptığı top, Wahbi Khazri ile buluştu. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Khazri, sol ayağıyla yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

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