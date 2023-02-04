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Son dakika: Türk futbolu karıştı! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yankıları artarak devam ediyor! Peş peşe gelen paylaşımlar sonrası sosyal medya alev aldı...

04.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimi, sarı - lacivertli camianın büyük tepkisini çekmiş ve sosyal medyadan art arda paylaşımlar gelmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçın ardından yaptığı açıklamaların ardından Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Türk futbolu karıştı! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yankıları artarak devam ediyor! Peş peşe gelen paylaşımlar sonrası sosyal medya alev aldı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Büyük bir heyecana sahne olan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi özellikle Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini çekmişti.

FENERBAHÇE GÜNDEMİ SALLAMIŞTI

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Sarı - lacivertliler; hakem Palabıyık'ın karşılaşmada verdiği kararların hatalı olduğunu savunurken, peş peşe açıklamalar yapmış ve gündemi sallamıştı.

GALATASARAY'DAN DA PAYLAŞIMLAR GELMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin paylaşımları ve açıklamalarının ardından Galatasaray'dan da birçok paylaşım gelmiş ve sosyal medya karışmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN TWEET'İ...

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Sarı - lacivertliler; hakem Atilla Karaoğlan'ın gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçına atanmasıyla birlikte Gaziantep FK - Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarını paylaşarak, "6 Şubat Pazartesi günü, evimizde Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı..." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP

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Beşiktaş'tan bu paylaşıma cevap gecikmedi ve resmi hesaptan "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." yazılı bir tweet atıldı.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

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Bu yaşananların ardından Galatasaray'dan, "Başarısızlıklarını örtmek için abuklayanlar var... Lütfen onlara karşı kulaklığımızı takalım ve sadece hedefimize odaklanalım!" sözlerinin yer aldığı bir tweet ve kulaklık takmış aslan videosu paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ: "LEHİNE OLURSA KULAKLIK TAK"

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Siyah - beyazlı kulüp, bu paylaşıma da kayıtsız kalmadı ve "Kulaklık meselesi tezimizi doğruluyor, kararlar aleyhine olursa bağır, lehine olursa kulaklık tak." şeklinde bir göndermede bulundu.

"DÜŞMAN DEĞİL, RAKİBİZ" YAZISINA, "SESİ ÇIKAN OLMAMIŞTI" YANITI

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Sonrasında Galatasaray'dan "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı bir yazı yayımlandı. Beşiktaş, bu bildiriye de sert bir cevap verdi. Siyah - beyazlılar, "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." tweet'iyle sarı - kırmızılı kulübe yönelik bir paylaşım daha yapmış oldu.

GÖNDERMELER DEVAM ETTİ

Daha sonrasında birçok paylaşımda bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray'a yönelik 4'er kez, TFF'ye yönelik ise 1 kez hedef alan açıklama, paylaşım ve video yayınladı.

PALAVRA ŞARKISI VE GALATASARAY...

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Siyah - beyazlılar, son olarak 'Palavra' isimli şarkının yer aldığı bir video paylaştı ve Galatasaray'ın "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz." başlıklı yazısına gönderme yaptı.

Üç kulübün de paylaşım ve açıklamalarına devam etmesi bekleniyor.

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