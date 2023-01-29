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Son dakika: Türk futbolunda bir ilk! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu!

29.01.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik'in kararını kabul etmişti. Yeni MHK Başkanı'nın hangi isim olacağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve Türk futbolunda bir ilk gerçekleşti.

Son dakika: Türk futbolunda bir ilk! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, TFF'de flaş gelişmeler yaşanmıştı. MHK Başkanı Sabri Çelik; istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu kararı onaylamıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ise resmen açıklandı.

YENİ BAŞKAN LALE ORTA

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

LALE ORTA'NIN LİSTESİ

Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK!

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Lale Orta, MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle birlikte Türkiye'de bu görevi üstlenen ilk kadın oldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz."

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