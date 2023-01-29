Son dakika: Türk futbolunda bir ilk! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, TFF'de flaş gelişmeler yaşanmıştı. MHK Başkanı Sabri Çelik; istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu kararı onaylamıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ise resmen açıklandı.

YENİ BAŞKAN LALE ORTA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

LALE ORTA'NIN LİSTESİ

Tolga Özkalfa

Ahmet İbanoğlu

Cemalettin Ali Kunak

Prof. Dr. Ali Kızılet

Süleyman Abay

Sadettin Güler

Aynur Aysun Akar

Hamza Mısır

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK!

Lale Orta, MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle birlikte Türkiye'de bu görevi üstlenen ilk kadın oldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz."

