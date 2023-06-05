Son dakika: Türk futbolunda büyük değişim! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sürpriz kararı açıkladı! Devrim gibi karar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, 37. haftada oynadığı Fenerbahçe maçının ardından gerçekleştirilen kutlamayla şamoiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.

Seçimlerde yeniden aday olması beklenen Mehmet Büyükekşi, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi; Beşiktaş'a gönderme de bulunurken, yeni sezonda geçilecek olan sistemi de duyurdu.

İşte Büyükekşi'nin sözleri;

"VAATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. Hedefimiz şuydu, az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik."

VAR KAYITLARI...

"VAR kayıtları tek seferliğine açıklandı. Bir daha açıklanmayacak."

"ÖNCE EMPATİ YAPMAMIZ LAZIM"

"Herkesin kazanması mümkün değil. 'Önce herkes evinin önünü süpürürse, her yer tertemiz olur' dedim. Önce empati yapmamız lazım. Her olumsuz sonuçta, ilk günah keçisi hakem ve TFF oluyor."

BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

"Ligden çekilen takımların oynadığı maçların tescil edilmesi normal. Bir takımımız, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey, akla zarar. Ayrıca öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı."

YENİ SİSTEM

"İnşallah önümüzdeki sezon yarı ofsayt sistemine geçmiş olacağız."



