Son dakika: Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Son dakika haberleri... Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek için Portekiz deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Otavio topu ağlarımıza gönderdi. Bu golün ardından sosyal medya adeta yıkıldı...

ELEŞTİRİ YAĞIYOR! ''RONALDO'YU GÖRÜNCE...''

Otavio'nun golü sonrası sosyal medyada eleştiriler hemen geldi... Maç öncesi kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken, Stefan Kuntz tercihini Uğurcan'dan yana kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar kaleye Altay'ın geçmesini savunurken 15. dakikada gelen golle ortalık yangın yerine döndü. Bazı taraftarlar Uğurcan'ın kötü bir tercih olduğunu söylerken kaleye Altay'ın geçmesi gerektiğini ifade etti..



