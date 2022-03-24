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  4. Son dakika: Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Son dakika: Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

24.03.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya Kupası bileti almak için çıktığımız Portekiz maçında gol çok erken geldi. Portekiz'in karşılaşmaya çok hızlı başlamasıyla kalemizde golü görmemiz çok gecikmedi. Uğurcan Çakır'ın yenilen golde hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, sosyal medyada genç kaleciye eleştiriler yağdırdı. Bazı taraftarlar Uğurcan'ın Ronaldo'yu görünce heyecanlandığını ileri sürdü.

Son dakika: Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri... Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek için Portekiz deplasmanına çıktı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Otavio topu ağlarımıza gönderdi. Bu golün ardından sosyal medya adeta yıkıldı...

ELEŞTİRİ YAĞIYOR! ''RONALDO'YU GÖRÜNCE...''

Otavio'nun golü sonrası sosyal medyada eleştiriler hemen geldi... Maç öncesi kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken, Stefan Kuntz tercihini Uğurcan'dan yana kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar kaleye Altay'ın geçmesini savunurken 15. dakikada gelen golle ortalık yangın yerine döndü. Bazı taraftarlar Uğurcan'ın kötü bir tercih olduğunu söylerken kaleye Altay'ın geçmesi gerektiğini ifade etti..

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