SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda dev maç! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Dev maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.