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  4. SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda dev maç! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda dev maç! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2025 16:44
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına oldukça kısa bir süre kala, mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda dev maç! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede galip gelen takım yarı finale yükselecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER

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Fenerbahçe: İrfan can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En Nesyri

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

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Dev maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

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