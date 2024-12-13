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  4. SON DAKİKA | Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu!

SON DAKİKA | Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu!

13.12.2024 14:42
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Son dakika haberi: A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu'ndaki ilk rakibi İspanya-Hollanda maçının galibi olacak. Millilerin diğer rakipleri ise Gürcistan ve Bulgaristan oldu. Her grupta ilk 2'ye girenler doğrudan organizasyona katılma hakkı elde edecek. İkinciler ise play-off'a kalacak.

SON DAKİKA | Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu!

Son dakika: A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu'ndaki ilk rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimine göre Türkiye'nin ilk rakibi İspanya-Hollanda maçının galibi olacak. Millilerin diğer rakipleri ise Gürcistan ve Bulgaristan oldu. İşte detaylar...

TÜRKİYE, KURA ÇEKİMİNE 2.TORBADAN KATILDI

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer aldığı Avrupa elemeleri grup kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAĞIZ

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Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak.

Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

KURA ÇEKİMİ

A Grubu: Almanya-İtalya galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa-Hırvatistan galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz-Danimarka galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs, San Marino

I Grubu: Almanya-İtalya kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Andorra

L Grubu:Fransa-Hırvatistan kaybedeni, Çekya, Karadağ, Cebelitarık

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Türkiye a milli takım dünya kupası
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