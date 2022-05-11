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Son dakika: Üç büyüklerle adı anılan Danijel Aleksic, Başakşehir'le sözleşmesini uzattı!

11.05.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı sıkça anılan Danijel Aleksic sürpriz bir harekete imza attı ve Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Son dakika: Üç büyüklerle adı anılan Danijel Aleksic, Başakşehir'le sözleşmesini uzattı!

Medipol Başakşehir, Sırp futbolcusu Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

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Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Aleksic'in adı, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

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