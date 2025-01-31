SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 15:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlayan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri çekilen kuralların ardından belli oldu.

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde çekilen kurada temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Screenshot_7

Viktoria Plzen - Ferencvaros
Roma - Porto
Az Alkmaar - Galatasaray
Union Saint-Gilloise - Ajax
FCSB - PAOK
Fenerbahçe - Anderlecht
Midtjylland - Real Sociedad
Twente - Bodo / Glimt

SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER DE BELLİ

uefakura

Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ise son 16'da Olympiakos ya da Rangers ile kozlarını paylaşacak.

YAKINDAN TANIYALIM

709584cc-1b30-4850-8747-64cab930103b

Galatasaray'ın play-off rakibi AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde; Elfsborg’u 3-2, Roma’yı 1-0 ve Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao’ya 2-0, Tottenham’a 1-0 ve Ferencvaros’a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.
Hollanda Ligi’nde ise bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırdığı AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu’nda oynuyor. Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Screenshot_1

Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

FİNAL İSPANYA'DA

San_Mames,_Bilbao,_Euskal_Herria_-_Basque_Country

UEFA Avrupa Ligi'nde final 1 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

DİREKT SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Screenshot_8

UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonunda uygulanan formata göre puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar, play-off oynamadan son 16 turuna yükseldi. Lazio , Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers play-off’tan gelecek rakibini beklemeye başladı.

12 TAKIM VEDA ETTİ

Screenshot_9

UEFA Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 24’ün dışında kalan takımlar Avrupa Ligi’ne veda etti.Karabağ, Nice, Dinamo Kiev, Ludogorets, Rigas FS , Malmö, Slavia Prag, Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş, Hoffenheim, Elfsborg ve Braga elendi.

Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Çok güzel bir eşleşme olmuş.fenerbahçem bu türü geçer ve gidip kupayida alır.İşte o sene de bu sene olur.
Boşa harcanan milyonlar en dip başarısız bir LİG. Sonuçlar ortada takımlar vasat
Fena değil rakipler tur atlama ihtimalleri var
En Çok Okunan Haberler
Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Devler Ligi'nde erken final... Dev eşleşme!

Devler Ligi'nde erken final... Dev eşleşme!

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Ognjen Mimovic'i resmen duyurdu: İstanbul'a geliyor...

Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur öncesi büyük şok! Tam 3 oyuncu aynı anda...

Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur öncesi büyük şok! Tam 3 oyuncu aynı anda...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.