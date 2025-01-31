SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde çekilen kurada temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Viktoria Plzen - Ferencvaros

Roma - Porto

Az Alkmaar - Galatasaray

Union Saint-Gilloise - Ajax

FCSB - PAOK

Fenerbahçe - Anderlecht

Midtjylland - Real Sociedad

Twente - Bodo / Glimt

SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER DE BELLİ

Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ise son 16'da Olympiakos ya da Rangers ile kozlarını paylaşacak.

YAKINDAN TANIYALIM

Galatasaray'ın play-off rakibi AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde; Elfsborg’u 3-2, Roma’yı 1-0 ve Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao’ya 2-0, Tottenham’a 1-0 ve Ferencvaros’a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.

Hollanda Ligi’nde ise bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırdığı AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu’nda oynuyor. Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Play-Off turu ilk maçları 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

FİNAL İSPANYA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde final 1 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

DİREKT SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde 2024-2025 sezonunda uygulanan formata göre puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar, play-off oynamadan son 16 turuna yükseldi. Lazio , Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers play-off’tan gelecek rakibini beklemeye başladı.

12 TAKIM VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi’nde puan sıralamasında ilk 24’ün dışında kalan takımlar Avrupa Ligi’ne veda etti.Karabağ, Nice, Dinamo Kiev, Ludogorets, Rigas FS , Malmö, Slavia Prag, Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş, Hoffenheim, Elfsborg ve Braga elendi.