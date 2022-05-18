Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt - Rangers finalinde korkunç an! Sebastian Rode kanlar içinde yerde kaldı...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde final geldi çattı. Frankfurt ile Rangers, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında ise izleyicileri korkutan bir pozisyon yaşandı.

Rangers'ın savunma oyuncusu Lundstram, Frankfurtlu Sebastian Rode ile birlikte havadan gelen bir topa müdahale etmek isterken rakibinin alnına kramponunun altıyla vurdu.

Müdahale sonrasında Rode'nin alnında bir açılma meydana geldi ve tecrübeli futbolcu kanlar içinde yerde kaldı.

Her iki takımın futbolcuları da Frankfurt kaptanı Rode'nin başına toplanırken, sağlık görevlileri oyuncuyu tedavi etmek için hemen sahaya girdi.

Alnına dikiş atılan Sebastian Rode, kafasında sargıyla maça devam etti. Lundstram'a ise sarı kart dahi çıkmadı.





