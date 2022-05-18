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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt - Rangers finalinde korkunç an! Sebastian Rode kanlar içinde yerde kaldı...

18.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın karşı karşıya geldiği maçta izleyenlere endişe veren bir an yaşandı. Rangers'ın savunma oyuncusu Lundstram'ın Frankfurt'un orta sahası Sebastian Rode'ye yaptığı müdahale sonrasında korku veren bir görüntü ortaya çıktı. Rakibinin kramponunun alnına gelmesi sonrasında kanlar içinde yerde kalan Rode, taraftarları tedirgin etti.

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt - Rangers finalinde korkunç an! Sebastian Rode kanlar içinde yerde kaldı...
Sebastian Rode

Sebastian Rode

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde final geldi çattı. Frankfurt ile Rangers, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında ise izleyicileri korkutan bir pozisyon yaşandı.

Rangers'ın savunma oyuncusu Lundstram, Frankfurtlu Sebastian Rode ile birlikte havadan gelen bir topa müdahale etmek isterken rakibinin alnına kramponunun altıyla vurdu.

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Müdahale sonrasında Rode'nin alnında bir açılma meydana geldi ve tecrübeli futbolcu kanlar içinde yerde kaldı.

RODE2

Her iki takımın futbolcuları da Frankfurt kaptanı Rode'nin başına toplanırken, sağlık görevlileri oyuncuyu tedavi etmek için hemen sahaya girdi.

RODE1

Alnına dikiş atılan Sebastian Rode, kafasında sargıyla maça devam etti. Lundstram'a ise sarı kart dahi çıkmadı.

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