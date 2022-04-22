Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi! Barcelona maçı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansı eleştiri toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir oyun sergilemişti. Lokomotiv, Marsilya ve Lazio'nun olduğu gruptan lider çıkan sarı - kırmızılılar, son 16 turunda ise eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etmişti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'a maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI;

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.

Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)

Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.

Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."



