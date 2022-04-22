Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi! Barcelona maçı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansı eleştiri toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir oyun sergilemişti. Lokomotiv, Marsilya ve Lazio'nun olduğu gruptan lider çıkan sarı - kırmızılılar, son 16 turunda ise eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etmişti.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'a maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.
"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.
Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)
Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.
Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."
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