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Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi! Barcelona maçı...

22.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentisinin altında kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek direkt olarak son 16 turuna kalmıştı. Bu turda İspanyol devi Barcelona ile eşleşen sarı - kırmızılılar, iki maç sonunda rakibine kaybetmiş ve organizasyona veda etmişti. UEFA, maçta yaşananlar dolayısıyla Galatasaray'a ceza verdi.

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi! Barcelona maçı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki performansı eleştiri toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir oyun sergilemişti. Lokomotiv, Marsilya ve Lazio'nun olduğu gruptan lider çıkan sarı - kırmızılılar, son 16 turunda ise eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplamda 2-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'a maçta yaşanan olaylar nedeniyle ceza verdiğini açıkladı.

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UEFA'NIN AÇIKLAMASI;

"Galatasaray AŞ'ye bir sonraki iç saha maçı için kısmi saha kapatma cezası verilmiştir.

Galatasaray AŞ'nin bir sonraki UEFA müsabakasında (Yeni, ev sahibi olacağı ilk maçta Doğu Tribünü'ndeki en az 3 bin bitişik koltuk boş bırakılacak)

Sahaya atılan nesneler nedeniyle de 20 bin euro para cezası verilmiştir.

Söz konusu kısmi stadyum kapama cezası, bu kararın alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde deneme süresine tabidir."


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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