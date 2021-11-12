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Son Dakika: UEFA'dan Galatasaray kararı! Maç tekrarı talebi reddedildi

12.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçının hükmen galibiyetiyle sonuçlanması ya da tekrar edilmesi yönündeki itirazını reddetti.

Son Dakika: UEFA'dan Galatasaray kararı! Maç tekrarı talebi reddedildi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu. Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi.

UEFA'NIN AÇIKLAMASI

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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