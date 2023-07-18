SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Türkiye'den Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finalleri için başvuru...

Son dakika: UEFA resmen açıkladı! Türkiye'den Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finalleri için başvuru...

18.07.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi final maçlarına ev sahipliği için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: UEFA, 2026 ve 2027 yıllarında UEFA kulüp müsabakaları finallerine ev sahipliği yapmak için dokuz üye federasyondan başvuru aldıklarını açıkladı.

21 Şubat 2024’e kadar teklif dosyalarının teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, bu beyanların hem 2026 hem de 2027 finalleri için geçerli olacağı aktarıldı. UEFA İcra Komitesi, Mayıs 2024’te sekiz finalin ev sahibinin hangi stadyumlar olacağını açıklayacak.

Finallere ev sahipliği yapmak isteyen kulüp ve statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

G74YB4RJZVLS7OTIAPEQK52XTQ

Macaristan: Budapeşte - Pusks Aréna
İtalya: Milano - Stadio San Siro

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali

Almanya: Gelsenkirchen, Münih, Stuttgart
Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion
İskoçya: Glasgow - Hampden Park

UEFA Avrupa Ligi Finali

thumbs_b_c_7a6290195df4755417c93a0947de77c9

Almanya: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart
Romanya: Bükreş - Ulusal Arena
İskoçya : Glasgow - Hampden Park
Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali

thumbs_b_c_6c0d35101704c57d61bd441cde50399c

Almanya : Leipzig - Leipzig Stadyumu
İsrail: Kudüs - Teddy Stadyumu
Norveç: Oslo - Ullevaal Stadion
İskoçya: Glasgow - Hampden Park
İsviçre: Cenevre - Stade de Genve
Türkiye: İstanbul - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de fikstür çekiliyor!Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi son dakika haberler beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri tff dakika haberleri ak n dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Arda Günder, Fenerbahçe'ye geliyor! Çektikleri video 2 milyondan fazla izlendi
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.