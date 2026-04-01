SON DAKİKA | Uğurcan Çakır'dan Kosova maçı sonrası olay sözler: "Zemini ıslatmadılar ama Allah yağmur yağdırdı!"

2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Amerika biletini kapan A Milli Futbol Takımımızda, kalesinde devleşen tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır maçın ardından yayıncı kuruluşa çok özel açıklamalarda bulundu.

Priştine'de kazanılan tarihi zaferin ardından kameralar karşısına geçen başarılı kaleci, 24 yıllık hasretin bitmesinin getirdiği duygu selini ve saha içinde yaşanan zorlukları tüm samimiyetiyle anlattı.

"2002'DE HENÜZ 6 YAŞINDAYDIM, GURURLUYUM"

Dünya Kupası'na katılacak olmanın tarif edilemez bir his olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarının performansına övgüler yağdırarak şunları söyledi:

"Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım bugün sahada harikaydı, herkes çok iyiydi. Tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'ndayız. Türkiye'nin katıldığı son turnuva olan 2002'de ben henüz 6 yaşımdaydım. Şimdi bu formayla ülkemi o dev sahnede temsil edecek olmak bana inanılmaz bir gurur veriyor."

"KOSOVA ZEMİNİ ISLATMADI AMA ALLAH YAĞMUR YAĞDIRDI"

Maçın zorluk derecesine ve Kosova cephesinin saha zemini üzerinden yaptığı taktiğe de dikkat çeken milli kalecimiz, gecenin en çok konuşulan o çarpıcı cümlesini kurdu:

"Gerçekten çok zor bir maçtı, neticesinde bu bir final ve tek maç üzerinden oynanıyor. Sahanın şartları bizi epey zorladı. Maç içinde 10-15 dakika boyunca dolu yağdı. Bizim kadromuzda çok kaliteli ve teknik oyuncularımız var. Zemin zaten ağırdı, Kosova da bizim pas oyunumuzu bozmak için maç öncesi zemini bilerek ıslatmamıştı... Ama Allah yardım etti, yağmur yağdırdı."