Son dakika: Uğurcan Çakır'ın menajerinden açıklama geldi, Trabzonspor taraftarları çıldırdı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da taraftarlar, gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak olan isimleri de merak ediyordu. Geçtiğimiz gün 4 transferi açıklayan bordo - mavili ekipte takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili soru işaretleri cevabını buluyor.

Serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını duyuran Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo - mavililerde kazanılan büyük zaferde başrol oynayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bu sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

26 yaşındaki kalecinin abisi ve aynı zamanda menajeri olan Necdet Çakır'dan transferle ilgili açıklama geldi.

"10-15 MİLYON EURO"

A Spor'a konuşan milli kalecinin menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu. 4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu. Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum. 4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.

"İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR"

10-15 milyon euro'luk bonservis bedeli sözlerine de açıklık getiren Necdet Çakır, "Türkiye ligi, Avrupa'dan çok takip edilen bir lig değil. Derbiler dışında maçların izlenebilirliği çok az. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele etmesi de transferi zorlaştırıyor. Sportif direktörler bu maçlarda scouting yapmıyorlar" sözlerini kullandı.

"BELLİ NOKTALARA GELDİK"

Necdet Çakır, ayrıca, "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik." değerlendirmesini yaptı.

Necdet Çakır, son olarak Uğurcan'ın Premier Lig'i çok sevdiğini ve transfer tercihinin Premier Lig olacağını söyledi.

Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, büyük bir bonservis geliri bekledikleri Uğurcan Çakır için menajerinden 10-15 milyon euro sözlerinin sarf edilmesine sosyal medyada, "Böyle iş olmaz, en az 30 milyon euro" şeklinde tepki gösterdi.

