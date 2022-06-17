SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Uğurcan Çakır'ın menajerinden açıklama geldi, Trabzonspor taraftarları çıldırdı!

Son dakika: Uğurcan Çakır'ın menajerinden açıklama geldi, Trabzonspor taraftarları çıldırdı!

17.06.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği merak ediliyordu. Performansıyla bordo - mavili ekibin kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan file bekçisinin adı, birçok Avrupa deviyle anılıyordu. Uğurcan Çakır için dev rakamlar telaffuz edilirken, 26 yaşındaki kalecinin abisi ve menajeri olan Necdet Çakır'dan gelen açıklama Trabzonsporlu taraftarları kızdırdı.

Son dakika: Uğurcan Çakır'ın menajerinden açıklama geldi, Trabzonspor taraftarları çıldırdı!
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da taraftarlar, gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak olan isimleri de merak ediyordu. Geçtiğimiz gün 4 transferi açıklayan bordo - mavili ekipte takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili soru işaretleri cevabını buluyor.

Serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını duyuran Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo - mavililerde kazanılan büyük zaferde başrol oynayan kaleci Uğurcan Çakır'ın bu sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

26 yaşındaki kalecinin abisi ve aynı zamanda menajeri olan Necdet Çakır'dan transferle ilgili açıklama geldi.

"10-15 MİLYON EURO"

aa_27942819

A Spor'a konuşan milli kalecinin menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu. 4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim. Transfer sezonu biraz yavaş ilerliyor. Serbest olan kaleciler var, onların da yer değiştirmesi söz konusu. Sürekli sportif direktör ve yöneticilerle konuşuyorum. 4 büyük ligden talep var ama basında geçen bonservise ulaşılması çok zor. Uğurcan için verilebilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro. Bunun üstü zor olur Türkiye'den çıkışında." dedi.

"İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR"

20211107_2_50773627_70414954_thumb

10-15 milyon euro'luk bonservis bedeli sözlerine de açıklık getiren Necdet Çakır, "Türkiye ligi, Avrupa'dan çok takip edilen bir lig değil. Derbiler dışında maçların izlenebilirliği çok az. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde C Ligi'nde mücadele etmesi de transferi zorlaştırıyor. Sportif direktörler bu maçlarda scouting yapmıyorlar" sözlerini kullandı.

"BELLİ NOKTALARA GELDİK"

aa_26364129

Necdet Çakır, ayrıca, "Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik." değerlendirmesini yaptı.

Necdet Çakır, son olarak Uğurcan'ın Premier Lig'i çok sevdiğini ve transfer tercihinin Premier Lig olacağını söyledi.

Öte yandan Trabzonsporlu taraftarlar, büyük bir bonservis geliri bekledikleri Uğurcan Çakır için menajerinden 10-15 milyon euro sözlerinin sarf edilmesine sosyal medyada, "Böyle iş olmaz, en az 30 milyon euro" şeklinde tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmza için İstanbul'a geliyor! 'Bitti bu iş...'İmza için İstanbul'a geliyor! 'Bitti bu iş...'
Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı Tarihte bir ilk! İşte TFF'nin yeni başkanı
Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor!Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Bir gün arayla ikinci zam! Litre fiyatı 30 TL'yi geçti

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

Galatasaray, Balotelli'de sona yaklaştı!

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

İsveç'ten skandal görüntüler! Terör örgütünün propagandasında boyut atladılar

Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı!

Serhat Akın, Nwakaeme transferini açıkladı!

Büyükekşi istedi, topluca istifa ettiler!

Büyükekşi istedi, topluca istifa ettiler!

Transfer iptal oldu, B planına geçildi!

Transfer iptal oldu, B planına geçildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.