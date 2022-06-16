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Son dakika: Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu! Transfer yarışının kazananı Trabzonspor...

16.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, gelecek sezona daha iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bugün 4 transferi birden açıklayan Fırtına; taraftarlarını heyecanlandırırken, bombaları patlatmaya hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Bordo - mavililer, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'un kulübüyle prensipte anlaştı.

Son dakika: Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu! Transfer yarışının kazananı Trabzonspor...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek ve daha iddialı bir kadro ile mücadele edebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlarının transferlerini merak ettiği bordo - mavililer, bombaları tek tek patlatıyor...

4 TRANSFER AÇIKLANMIŞTI

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Bugün Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferlerini açıklayan Trabzonspor, bir yıldızın transferinde daha mutlu sona ulaştı.

20 GOLLE GOL KRALI OLMUŞTU

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Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da harikalar yaratan ve 20 golle Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.

TRABZONSPOR, ANLAŞMAYA VARDI

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Trabzonspor, bonservisi Lorient'te bulunan Bozok'un kulübüyle anlaşma sağladı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Bordo - mavililerin kısa süre içerisinde Umut Bozok transferini açıklaması bekleniyor. Başarılı futbolcu, Trabzonspor'un 5. transferi olacak.

25 yaşındaki futbolcunun adı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sıkça anılmıştı.

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