Son dakika: Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu! Transfer yarışının kazananı Trabzonspor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek ve daha iddialı bir kadro ile mücadele edebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlarının transferlerini merak ettiği bordo - mavililer, bombaları tek tek patlatıyor...

4 TRANSFER AÇIKLANMIŞTI

Bugün Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferlerini açıklayan Trabzonspor, bir yıldızın transferinde daha mutlu sona ulaştı.

20 GOLLE GOL KRALI OLMUŞTU

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da harikalar yaratan ve 20 golle Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.

TRABZONSPOR, ANLAŞMAYA VARDI

Trabzonspor, bonservisi Lorient'te bulunan Bozok'un kulübüyle anlaşma sağladı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Bordo - mavililerin kısa süre içerisinde Umut Bozok transferini açıklaması bekleniyor. Başarılı futbolcu, Trabzonspor'un 5. transferi olacak.

25 yaşındaki futbolcunun adı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sıkça anılmıştı.

