Son dakika: Ünlü gazeteci, Fenerbahçelilerin 'GOAT'ı Enner Valencia'nın transferinde ortalığı karıştırdı! Üç cepheden birden açıklama geldi! Şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e mart ayının başına kadar ara verilmişti. Takımlar; afet bölgesine yardımlarına devam ederken, çalışmalarını da sürdürüyordu. Fenerbahçe de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyordu.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Transferde de hareketli günler geçiren sarı - lacivertlilerin bu sezon en çok gol atan oyuncusu Enner Valencia'nın sona erecek olan sözleşmesi gündem maddelerinden biri olarak yer alıyordu.

"INTERNACIONAL İLE ANLAŞTI, GİDİYOR"

Fenerbahçe'nin mukavele uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Ekvadorlu golcü için ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Romano'nun haberinde Valencia'nın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

"DOĞRU DEĞİL, İMZA ATMADIK"

Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki yıldızın menajeri Gonzalo Vargas, A Spor'a yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Fabrizio'yu tanımıyorum. Ekvador basınına da haberlerin doğru olmadığını söyledim. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HALA ÇALIŞIYORUZ"

Vargas'ın ardından Internacional Başkanı Alessandro Barcellos da konuştu. Brezilya ekibinin başkanı, "Valencia, uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Dünya futbolunda yükselişte olan bir isim. Hala çalışıyoruz, imzalanmış bir şey yok." diyerek Romano'yu yalanladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Enner Valencia, 23 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

