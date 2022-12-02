Son dakika: Uruguay, 2010'un rövanşını da Gana'ya vermedi ancak Güney Kore'den gelen haberle yıkıldı! Dünya Kupası'na veda ettiler...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası ve sürprizler devam ediyor! H Grubu'nun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve farklı anlamlar taşıyan karşılaşmada kazanan taraf Uruguay oldu.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 26.ve 32. dakikalarda Arrascaeta kaydetti.

URUGUAY'A BÜYÜK ŞOK!

Bu skorun ardından Uruguay, puanını 4'e yükseltti ancak Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 mağlup etmesiyle birlikte 3. sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na veda etti. Gana ise 3 puanda kalarak turnuvaya veda eden bir diğer takım oldu.

TARİH TEKERRÜR ETTİ: AYEW!

Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında Kudus, ceza sahası içinde kaleci Sergio Rochet'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'la görüşen hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Andre Ayew, vuruşunda kaleci Sergio Rochet'yi geçemedi. Bu olay sonrasında Gana'nın 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde 120. dakikada Asamoah Gyan ile yararlanamadığı penaltı akıllara geldi.

ARRASCAETA GOL PERDESİNİ AÇTI

Müsabakanın 26. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Arrascaeta tamamladı ve Uruguay 1-0 öne geçti.

YİNE ARRASCAETA SAHNEDE

Mücadelenin 31. dakikasında Gana ceza yayı üzerinde topla buluşan Luis Suarez, savunma arkasına sarkan Arrascaeta'yı gördü. Yıldız futbolcunun gelişine yaptığı vuruş sonrası top ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. Maçta başka gol olmadı ve Uruguay, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

