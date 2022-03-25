Son dakika! Valerien Ismael: "Beşiktaş, Avrupa'nın en büyüklerinden!"

Son dakika: Beşiktaş, bu sezona 2 kupalı Sergen Yalçın ile başlamış ancak Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırmıştı. Önder Karaveli ile devam kararı alan siyah - beyazlılarda inişli çıkışlı performansın sürmesinin ardından yeni teknik direktör arayışı başlamıştı. Beşiktaş, bugün KAP'a yaptığı açıklamada yeni teknik direktörünü Valerien Ismael olarak resmen açıkladı. Ismael de başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte basın toplantısında konuştu.

İMZA TÖRENİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleniyor.

Siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael, imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

ÇEBİ'NİN SÖZLERİ

"Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir teknik adam olacağına inandık ve davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz"

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

"Bu plan ve proje Sergen hocamla, Önder hocamla ve şimdi de Ismael hocamla devam edecek. Bu bir bayrak yarışı."

"MADDİ MANEVİ STRATEJİMİZ OLACAK"

"Başkanlık sürecimde idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizledik. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda v bir stratejisi olacak."

"BİLİNÇLİ BİR LİNÇ POLİTİKASI"

"Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karavel bizimledir. Çok katkı verdi ve vermeye devam edecektir. "Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz."

VALERIEN ISMAEL'İN SÖZLERİ

Başkana ve Ceyhun Bey'e bana gösterdikleri güven, inanç için teşekkür ederim. Bu beni çok etkiledi. Şu an çok gururluyum. Türkiye'nin hatta Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim. Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici.

Ayrıca bu kulüple, benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir teknik adam böyle düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız.

"TARAFTAR ÇOK ATEŞLİ"

Beşiktaş'ın çok yüksek ve çok ateşli, tutkulu taraftar kitlesi var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz. 8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Bu iki ayda kimlerle devam edebiliriz, kimlerle iyi bir oyun kurabileceğimizi göreceğiz.

"ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ"

Ceyhun Bey'in de söylediği gibi, altyapı konusu çok önemli. Genç oyuncular için analiz yapacağız. Kriterleri karşılayan oyuncunun yaşı hiç önemli değil. 17 yaşındaysa, kriterleri karşılıyorsa, oynama şansı bulacak.

Bir gün değil, her gün Beşiktaş.

"FELSEFEM YÜKSEK TEMPO"

Oyun felsefem, yüksek tempoya dayalı. Çok yüksek enerji gerekiyor. Bu yüksek enerjiyi rakibe hissettirmelisiniz. İç sahada taraftara hissettirmelisiniz. Rakibe fiziksel üstünlük kurmalısınız. Teknik kalite de gerekiyor. En önemli noktalardan biri de Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Tempo ile bunu da birleştirmelisiniz. Bunları yapabilmek için oyuncularla zaman geçirmem gerekiyor. Ligi ve oyuncu grubunu tanımam için şu an gelmem oldukça doğru.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.



