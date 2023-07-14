SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Ve Halil Dervişoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray'ın ezeli rakibi transferi bitirdi...

Son dakika: Ve Halil Dervişoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray'ın ezeli rakibi transferi bitirdi...

14.07.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılar, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı kadrosunda bulunduran Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş için son dakika gelişmesi yaşandı. Hücum hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmenin planlarını yapan ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılarda sürpriz bir ismin transferinde sona gelindi.

Kadrosunda Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar gibi hücumcuları bulunduran Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

6084d74fc1844f5fb69e568ca6386b64

TRT Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, milli golcü ve kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

DÖRT YILLIK İMZA ATILACAK

f593f8dc67304d689ef7ee8cb63135a2

Haberde Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde 23 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Öte yandan siyah - beyazlıların Dervişoğlu ile 4 yıllığına anlaşma sağladığı ve herhangi bir bonservis ödemeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle 11 resmi maça çıkan Halil Dervişoğlu, 1 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş, Tadic'i bitirmek üzere!Beşiktaş, Tadic'i bitirmek üzere!
Anahtar Kelimeler:
Halil Dervişoğlu son dakika haberler beşiktaş brentford son dakika haberleri spor dakika haberleri spor toto yıllık ak sezon spor tot süper li n dakika haberleri spor to hedefi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Sonunda bu da oldu! Eşini ve sevgilisini kendisi evlendirdi

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.