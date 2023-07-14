Son dakika: Ve Halil Dervişoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray'ın ezeli rakibi transferi bitirdi...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş için son dakika gelişmesi yaşandı. Hücum hattını yerli bir futbolcuyla güçlendirmenin planlarını yapan ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılarda sürpriz bir ismin transferinde sona gelindi.

Kadrosunda Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar gibi hücumcuları bulunduran Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar, milli golcü ve kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

DÖRT YILLIK İMZA ATILACAK

Haberde Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde 23 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Öte yandan siyah - beyazlıların Dervişoğlu ile 4 yıllığına anlaşma sağladığı ve herhangi bir bonservis ödemeyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle 11 resmi maça çıkan Halil Dervişoğlu, 1 gol kaydetti.

