Son dakika: Ve Messi bırakıyor! Hayranlarını şoke eden açıklama

Son dakika haberleri: Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'den gündemi sarsacak ifadeler kullanıldı. Arjantin'in Venezuela ile oynayacağı maçtan önce konuşan tecrübeli teknik direktör flaş açıklamalarda bulundu.

MESSI MAÇTA OYNAYACAK MI?

Scaloni yaptığı açıklamada, "Messi Venezuela karşısında oynayabilir. O, PSG'nin Real Madrid'e elendiği maçta iyi oynadı. Takımı da maçın genel anlamda hakimiydi ancak yine de Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Bu kimse tarafından beklenmiyordu." dedi.

"BELKİ DE MESSI'NİN EVİMİZDEKİ SON MAÇI OLACAK..."

Messi'nin iç sahadaki son maçı olabileceğini ve Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceğinin sinyalini veren Arjantinli teknik adam, "Venazuela maçı Arjantin'de oynayacağımız son eleme maçı. Gelecek ne getirir bilmiyoruz. Belki de bu Messi'nin evimizdeki son maçı olacak. Bu yüzden Arjantin'e en iyi şekilde veda edebilir." şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından yıldız oyuncunun hayranları büyük üzüntü yaşadı. Messi'den de bu açıklama sonrası herhangi bir yalanlama gelmedi.



