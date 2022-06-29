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Son dakika: Ve Yusuf Yazıcı'dan transfer telefonu! "Beni alın"

29.06.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren ve buradaki etkileyici performansıyla taraftarı büyüleyen Yusuf Yazıcı'nın yeni sezonda bonservisini elinde bulunduran kulüp olan Lille'den ayrılması beklenirken başarılı oyuncuda flaş bir hamle geldi. Milli futbolcu eski kulübü Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak "Trabzonspor'u çok özledim beni geri alın" ifadelerini kullandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Ve Yusuf Yazıcı'dan transfer telefonu! "Beni alın"

Trabzonspor'da gösterdiği etkileyici performansla Fransız Ligue 1 ekiplerinden Lille'e 17.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 25 yaşındaki tecrübeli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren ve Rus ekibinin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu karşılayamadığı için Fransız ekibi Lille'e geri gönderdiği Yazıcı'nın şimdiki adresinin neresi olacağı merak edilirken, birçok dev kulübün de oyuncunun peşinde olduğu biliniyor. Özellikle Fransız devi PSG'nin Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

TELEFONLA ARADI "BENİ ALIN"

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Fransız basınında çıkan haberlere göre; Yeni sezonda Lille ile yollarını ayıracağına kesin gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı'nın yetiştiği kulüp olan ve Süper Lig'de uzun yılların ardından şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na telefon ile arayarak “Memleketimi ve Trabzonspor’u çok özledim, beni geri alın” dediği öğrenildi.

"ÇOK ÖZLEDİM"

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide kendisine yöneltilen "Trabzonspor'a dönmek ister misin" sorusuna Yusuf Yazıcı, “Neden istemeyeyim, çok özledim” cevabını vermişti.

Öte yandan Fransız basını Bordo-Mavili ekibin Lille’e Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık teklifinde bulunduğunı da iddia etti. Yeni sezonda Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor bu nedenle kadrosunu güçlendirmek isterken, performansıyla birçok kulübün radarına giren Yunan Oyuncu Bakasetas'ın boşluğunu da eski oyuncusu ile doldurmak istiyor.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI!

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İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan golcü oyuncu için Okan Buruk'un devreye girdiği hatta başarılı çalıştırıcının Fransa'da olduğu dönemde oyuncu ile görüşerek "Galatasaray'da birlikte önemli işlere imza atabiliriz" şeklinde konuştuğu iddia edilmişti.

12 MAÇ 10 KATKI!

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Fransa'da kötü bir yarım sezon geçiren milli futbolcumuz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olmuş ve burada çıktığı 12 maçta 8 gol 2 asistlik performansıyla Rus taraftarları adeta mest etmişti.


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