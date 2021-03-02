SON DAKİKA! Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a flaş tepki

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sürdürdü. Maça damga vuran olay ise 85. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Değişiklik tabelasında numarasını görmesine şaşıran tecrübeli forvet, kenara söylenerek geldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Aboubakar, Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdikten sonra yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

"AŞIRI OLMADIĞI SÜRECE PROBLEM TEŞKİL ETMEZ"

90 dakika sonrası Aboubakar'ın tepkisi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim. Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz. Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez." ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

