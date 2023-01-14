Son dakika: Vincent Aboubakar düğümü çözüldü! İşte sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup eden ve üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İngiltere'nin Burnley takımından kiraladığı Wout Weghorst ile sözleşmesini fesheden ve oyuncunun Manchester United'a imza atmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren siyah - beyazlılar, bombayı patlatıyor.

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrasında eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı gündemine alan Beşiktaş, transferde sona yaklaştı. Siyah - beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varan Kamerunlu yıldızın sözleşmesi ve İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'a 3. kez imza atacak olan Aboubakar, Pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

ABOUBAKAR'IN SÖZLEŞMESİ

Pazar günü kulübüyle sözleşmesini feshedecek olan yıldız futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı. Beşiktaş ve Aboubakar, yapılan son görüşmede 2.5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı.

Bu sezon Al Nassr forması ile 12 maça çıkan Aboubakar, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE"

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aboubakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler için de oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Tabi hocamızın vereceği rapor da önemli. Kullanamadığımız oyuncularımızdan faydalanabilirsek, bazı bölgelerdeki transferleri eksiltebiliriz. Boupendza da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu. Birkaç oyuncu var listemizde. Başka bölgeler için de. 3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Öncelikli hedefi hocanın, olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkıştı. Bu galibiyet serilerine devam edersek, bence takım da motivasyonu yakalayacak. Henüz resmi bir teklif yok." ifadelerini kullanmıştı.

