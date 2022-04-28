Son dakika: Vincent Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor! Çılgın hamle...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet alarak gelecek adına taraftarlarına olumlu sinyaller vermişti. Sarı - lacivertliler; yeni sezon öncesi teknik heyet için çalışmalarını sürdürürken, transfer için de harekat başlattı. Sezonun genelinde gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı istediği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTİYOR

Arap basınında yer alan haberlere göre; Vincent Aboubakar ile Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE, BRIGHTON...

Bazı Arap kaynaklarına göre; Kamerunlu forvet, Fenerbahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor.

ABOUBAKAR, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak. Aboubakar için Fenerbahçe'nin ön planda olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ İSTEMİYOR

Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılış şekli nedeniyle Siyah-Beyazlı ekip tarafından istenmediği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere, Aboubakar'ın sözleşmesi belli bir sayıda maça çıkması halinde otomatik olarak uzayacaktı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı.

BİREBİR GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

