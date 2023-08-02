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Son dakika: Vitor Pereira'nın özel transferiydi, Fenerbahçe kariyeri sona erdi! KAP bildirimi geldi...

02.08.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyerek 3. ön eleme turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan isimler de tek tek belli oluyor. Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Rossi, takımdan resmen ayrıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skor ile elemiş ve adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertlilerde tur sevinci yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyordu.

Son olarak Attila Szalai ve Joao Pedro ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme daha yaşandı.

YENİ TAKIMI COLUMBUS

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Sarı - lacivertliler, Uruguaylı futbolcunun transferi için Columbus Crew ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın ikinci döneminin başında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 90 maçta 10 gol - 20 asistlik bir performans sergiledi.

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