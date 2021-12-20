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Son dakika: Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de takımın başına Tahir Karapınar geçiyor!

20.12.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konu takımın başına kimin geçeceği oldu. Sarı-lacivertli yönetim 3 aday üstünde dururken en favori isim Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak gibi görünüyor... Kenan Koçak olmazsa Slaven Bilic ve İsmail Kartal isimleri ön plana çıkacak. Yeni teknik adam gelene kadar Fenerbahçe'de Tahir Karapınar görev yapacak. İşte detaylar...

Son dakika: Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de takımın başına Tahir Karapınar geçiyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gidişinden sonra yeni teknik direktör kim olacak sorusu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim acele etmeyerek doğru kararı vermek istiyor. En önemli aday olarak Milli Takım'dan Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'de Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük maçında ise takımın başında Tahir Karapınar olacak.

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BİR KEZ DAHA GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan altyapı direktörü Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belli olmasının ardından, Tahir Karapınar altyapıdaki görevine devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Tahir Karapınar Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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