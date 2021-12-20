Son dakika: Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de takımın başına Tahir Karapınar geçiyor!

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gidişinden sonra yeni teknik direktör kim olacak sorusu merak konusu oldu. Sarı-lacivertli yönetim acele etmeyerek doğru kararı vermek istiyor. En önemli aday olarak Milli Takım'dan Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ismi ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'de Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük maçında ise takımın başında Tahir Karapınar olacak.

BİR KEZ DAHA GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan altyapı direktörü Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belli olmasının ardından, Tahir Karapınar altyapıdaki görevine devam edecek.



