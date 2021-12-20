Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı

Son dakika: Fenerbahçe'de aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Vitor Pereira için bomba bir iddia ortaya atıldı. Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz yeni bir takıma imza atmak üzere... Fenerbahçeli taraftarları bir hayli şaşırtan bu iddia ayrılık sonrası gündeme bomba gibi düştü. Portekiz basınına göre Pereira, Brezilya'ya gidebilir.

BREZİLYA YOLCUSU

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı kulübün listesinde Jorge Jesus, Paulo Sousa ve Carlos Carvalhal gibi isimler yer alıyordu.

Record gazetesinin iddiasına göre Flamengo'nun adayları arasında yer alan Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Brezilya ekibi için en güçlü aday konumuna geldi.

Jorge Jesus'un Benfica'da, Carlos Carvalhal'ın Braga'da, Paulo Sosa'nın ise Polonya Milli Takımı'nda sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Vitor Pereira'nın kulüpsüz kalması Flamengo'nun bu hamle için elini kuvvetlendiriyor.

Jorge Jesus, 2018-19 sezonunda Flamengo'yu çalıştırmış ve Brezilya ekibi bu süreçte hem lig şampiyonluğu hem de Libertadores Kupası'nı kazanmıştı.



