Son dakika: Volkan Demirel'e Galatasaray maçı öncesi büyük şok: Transfer yasağı geldi! Şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, ara transfer dönemi de start almıştı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyordu ancak Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

TRANSFER YASAĞI GELDİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

BU SABAH KAPATILDI

Haberde TFF'nin 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmaması nedeniyle Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattığı kaydedildi.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, 13 Ocak Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

