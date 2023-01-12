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Son dakika: Volkan Demirel'e Galatasaray maçı öncesi büyük şok: Transfer yasağı geldi! Şimdi ne olacak?

12.01.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam ederken, beklenmedik bir olay yaşandı. Güneydoğu ekibinde teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalama hedefi olan Hatayspor, transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. TFF, Süper Lig'de 16. sırada yer alan kulübün transfer tahtasını kapattı.

Son dakika: Volkan Demirel'e Galatasaray maçı öncesi büyük şok: Transfer yasağı geldi! Şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, ara transfer dönemi de start almıştı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyordu ancak Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

TRANSFER YASAĞI GELDİ

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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

BU SABAH KAPATILDI

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Haberde TFF'nin 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmaması nedeniyle Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattığı kaydedildi.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

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Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkaramayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in öğrencileri, 13 Ocak Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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