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Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye transfer yaptı! Emre Mor'dan flaş itiraf...

02.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre Mor'un transferini resmen açıkladı. İmza sonrasında konuşan Mor, Karagümrük'ten hocası olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel hakkında konuştu ve Demirel'in, kendisine söylediklerini ilk kez açıkladı.

Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye transfer yaptı! Emre Mor'dan flaş itiraf...

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferlerinin ardından Emre Mor ile de resmen sözleşme imzalandı. Sarı - lacivertli takımın formasını 3 yıl boyunca terletecek olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon forma giydiği Karagümrük'te teknik direktörlüğe Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından büyük bir çıkışa geçmişti.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan Mor, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE MOR'UN SÖZLERİ;

"ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"

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"Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Geçen sezona bakınca, bu sezonu çok daha büyük bir kulüpte seviye atlamış olarak düşünüyordum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım."

"ERKEN YAŞLARDA UNUTUYORSUNUZ"

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"Hislerimi anlatmak istiyorum. Performansınız yukarı çıktığı zaman, bunu erken yaşlarda ve genç bir mantaliteyle yapınca sevdiğiniz işi yaptığınızı unutuyorsunuz. Son sezonumda zorluklar da yaşasam bu zorluklardan çıkarak tekrar sevdiğim işi yaptığımı düşünüyorum."

"VOLKAN DEMİREL SÖYLEMİŞTİ"

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"Volkan Demirel ile Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız, aramızda geçen konuşma buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu. Benimle alakalı kulübe çok iyi şeyler söyledi. Volkan Hoca ile aramız çok iyi. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan."

"GEÇEN SEZON HARİKAYDI"

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"Geçen sezon Karagümrük ile Kadıköy'de oynadığımızda harika bir atmosfer vardı. Bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse sahip oluyorsunuz. Kadıköy'e çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum."

"JESUS NE YAPTIĞINI BİLİYOR"

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"Birkaç gündür Fenerbahçe'deyim. Jesus'un mizacı sert gibi görünse de sevecen ve şefkatlidir. Hoca işini ciddiye alıyor ve ne yaptığını bilen birisi. Teknik taktik anlamında ne yaptığını bilen biri. Taktik toplantılara girdiğimde şimdiden çok fazla şey öğrendim. İyi bir insan ve tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum ki o da iyi bir iş çıkaracaktır. Bu kolektif olan çıkarılacak iş hepimizin yararına olacaktır."


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