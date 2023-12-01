Son dakika: Volkan Demirel, geceye damga vurdu! Maç bitmeden soyunma odasına gitti, son düdüğün ardından hakemin üzerine yürüdü ve kırmızı kart gördü! Nuri Şahin, Demirel'i zor sakinleştirdi

Son dakika haberleri: Atakaş Hatayspor ile Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın son dakikalarında dikkat çeken birçok olay yaşandı.

VOLKAN DEMİREL, SOYUNMA ODASINA GİTTİ VE GERİ DÖNDÜ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadelenin 90. dakikasında sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Genç çalıştırıcı, yaklaşık 2 dakika sonra saha kenarına geri döndü ve 4. hakemle yoğun bir diyaloğa girdi.

ANTALYASPOR'DA SAFURI KALEYE GEÇTİ

O esnada Antalyaspor kalecisi Helton Leite sakatlandı ve oyuncu değişikliğinin dolması nedeniyle kırmızı - beyazlı ekipte kaleye orta saha oyuncusu Ramzi Safuri geçti.

DEMİREL, SOLUĞU HAKEMİN YANINDA ALDI

Müsabakanın 3-3'lük eşitlikle sona ermesinin ardından ise Volkan Demirel soluğu hakem Yiğit Arslan'ın yanında aldı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Arslan'a çok sert itirazlarda bulunan Demirel, kırmızı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartın ardından daha da sinirlenen 42 yaşındaki teknik adamı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Hatayspor'un yardımcı antrenörleri güçlükle sakinleştirdi.

Volkan Demirel daha sonra hakemlerin yanından uzaklaştı ve oldukça gergin bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır





