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  4. Son Dakika: Wimbledon'da Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu

Son Dakika: Wimbledon'da Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu

10.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler kupasını, Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic kazandı.

Son Dakika: Wimbledon'da Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının tek erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Avustralyalı Kyrgios karşı karşıya geldi. Sert servisleriyle mücadeleye hızlı başlayan dünya 40 numarası Kyrgios, 5. oyunda Djokovic'in yaptığı basit hatalardan da faydalanarak servis kırdı: 3-2. Bu avantajını kalan bölümde iyi kullanan ve servis üstünlüğünü rakibine kabul ettiren 27 yaşındaki tenisçi, ilk seti 6-4 kazandı. Djokovic, dördüncü oyunda ritmi bozulan Kyrgios'un servisini kırarak 3-1 öne geçti. 9. oyunda 40-0 geriye düşen 35 yaşındaki tenisçi, rakibi 4 kez servis kırma puanı atmasına rağmen bu bölümü kazandı ve ikinci seti 6-3 alarak skoru 1-1'e getirdi.

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Çekişmeli geçen üçüncü sette sinirlerine hakim olmakta zorlanan ve seyircilerle tartışmalar yaşayan Kyrgios, konsantrasyon sorunu yaşadığı servis oyununu yaptığı çift hatalar yüzünden kaybetti. Bu avantajı iyi değerlendiren Djokovic, etkili backhand vuruşlarının da yardımıyla seti 6-4 kazanarak 2-1 öne geçti.

İki tenisçinin de risk almadan servis oyunlarına odaklandığı dördüncü set, 6-6 eşitliğin ardından tie-break'e taşındı. Bu bölümde uzun rallilerden galip ayrılan Djokovic, tecrübesinin de yardımıyla rakibine 7-3 üstünlük kurarak seti 7-6, maçı ise 3-1 kazandı.

Kyrgios, maç boyunca rakibinin iki katı 30 ace vuruşundan puan almasına rağmen yaptığı 33 basit hata, maçı kaybetmesinde önemli rol oynadı. Djokovic ise maç boyu sadece 17 basit hata yaptı.

DJOKOVİC TURNUVADA 7. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Düzenlenen son dört Wimbledon'dan da zaferle ayrılan Djokovic, turnuvada 7. kez kupa sevinci yaşadı.

Sırp raket, 21'inci grand slam şampiyonluğuna ulaşarak tek erkeklerde 20 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer'i geride bırakırken, bu alanda zirvenin sahibi İspanyol Rafael Nadal'ın rekoruna (22) bir adım daha yaklaştı.

Grand slam turnuvalarında 32. finaline çıkan Djokovic, bu alanda ise Federer (31) ve Nadal'ı (30) geride bıraktı. Novak Djokovic, ayrıca 2 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

Avustralya Açık'ta 2015, Wimbledon'da ise 2014'te çeyrek finale kalarak en önemli grand slam derecelerine imza atan Nick Kyrgios ise bu turnuvada ise son iki tenisçi arasına kalma başarısını gösterdi. Daha önce Djokovic ile 2017 yılında oynadıkları iki maçı da kazanan Kyrgios, rakibine ilk kez kaybetti. (AA)

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wimbledon
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