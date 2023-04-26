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Son dakika: Yabancı sınırı kalkacak mı? TFF ve Kulüpler Birliği tartışıyor! Karşı çıkan tek takım...

26.04.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Zirve için çekişen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın arasındaki mücadele tüm hızıyla sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki yabancı sınırı görüşmesi de devam ediyor. Yabancı sınırının kalkması yönünde yapılan toplantıların akabinde ünlü yazar Attila Gökçe'den flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Yabancı sınırı kalkacak mı? TFF ve Kulüpler Birliği tartışıyor! Karşı çıkan tek takım...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında büyük bir çekişme yaşarken, yabancı sınırı için de flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı sınırı için yaptığı görüşmeler devam ederken, ünlü yazar Attila Gökçe'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Gökçe, Milliyet'teki köşesinde yabancı sınırının kaldırılmasına karşı çıkan takımı açıkladı.

İşte Attila Gökçe'nin sözleri;

"ÖNERİYE KARŞI ÇIKAN TAKIM..."

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"TFF ile Kulüpler Birliği yabancı oyunculara tümüyle serbestlik tanınmasını tartışıyorlar. Hemen hemen tüm kulüpler ortak bir görüşle sınırlamanın kalkmasını önerirken sadece Gaziantep FK öneriye karşı çıkmış."

"SAÇMALIĞIN SONA ERMESİ İÇİN..."

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"Şimdi ezber yorumlarla tüm yabancılara kapıları açın şarkıları söylenecek, özellikle medyadaki çoğunluk bu saçmalığın (!) sona ermesi için olaya müdahil olacak."

"KRİTERLER BELİRLEYELİM"

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"Herkesin görüşüne saygım var. Ama bir şeyi ihmal etmeyelim. Yabancı ile ilgili sınırlama kararlarını ortadan kaldırırken kriterler belirleyelim. Yaş sınırı, +30 oyuncular için TFF’ye fazladan prim ödenmesi, 5 büyük endüstriyel ligden gelenlerle Afrika Asya Latin Amerika’dan gelecek olanlar için ayrı ayrı koşulların uygulanması gibi."

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