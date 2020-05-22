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  4. SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs test sonucu 2 kişi pozitif çıktı

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs test sonucu 2 kişi pozitif çıktı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 22.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 2 kişide testin pozitif çıktığı duyuruldu. "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

SON DAKİKA | Yeni Malatyaspor'da koronavirüs test sonucu 2 kişi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada 2 kişide testin pozitif çıktığı duyuruldu. "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

yeni malatyaspor

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