SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinden yürek yakan çağrı: "Burası çok kötü, ne olur yardım edin!"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremlerde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti. Binlerce binanın yıkıldı illerde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi Kübra Türkaslan, depremden yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak çıkarılmıştı.

ÇAĞRISI YÜREK YAKTI

Deneyimli kalecinin eşi, ilk tedavisinin yapılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Eyüp Türkaslan için yürek yakan bir çağrıda bulundu.

"DÜMDÜZ OLDU BURASI, NE OLUR YARDIM EDİN!"

Gözyaşlarıyla bir video çeken Kübra Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e! 30 saattir enkazın altında Eyüp. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor onu. Ne olursunuz yardım edin! Dümdüz oldu burası. Kar uçuyor, ne olur yardım edin!" ifadelerini kullandı.

YILMAZ VURAL AÇIKLAMIŞTI

Konu hakkında Mynet Spor'a konuşan yılmaz Vural "Biz İstanbulda'ydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle. Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık."

"KADERİYLE BAŞ BAŞA"

Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

