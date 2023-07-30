Son dakika: Yeni transfer Ante Rebic, İstanbul'a geldi! 'Beşiktaş'ı seçmeden önce...'

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk maçtan aldığı 3-1'lik galibiyetle büyük bir avantaj elde etmişti. Siyah - beyazlılar; rövanş hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de hareketli günler geçiriyor.

REBIC, İSTANBUL'A GELDİ

Kara Kartal'ın İtalya Ligi Serie A devi Milan'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektiren Rebic, ayağının tozuyla ilk röportajını da verdi.

"7 NUMARAYI GİYECEĞİM"

Takımla tanışmak istediğini dle getiren Hırvat futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numarayı giyeceğim." dedi.

"BENİ VIDA İKNA ETTİ"

Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyleyen Rebic, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." ifadelerini kullandı.

