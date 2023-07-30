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Son dakika: Yeni transfer Ante Rebic, İstanbul'a geldi! 'Beşiktaş'ı seçmeden önce...'

30.07.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynayacağı Tirana maçına hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya Ligi Serie A devi Milan'da forma giyen Ante Rebic ile anlaşmaya varan siyah - beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Hırvat yıldız, ilk açıklamayı da yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk maçtan aldığı 3-1'lik galibiyetle büyük bir avantaj elde etmişti. Siyah - beyazlılar; rövanş hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de hareketli günler geçiriyor.

REBIC, İSTANBUL'A GELDİ

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Kara Kartal'ın İtalya Ligi Serie A devi Milan'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi. Kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektiren Rebic, ayağının tozuyla ilk röportajını da verdi.

"7 NUMARAYI GİYECEĞİM"

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Takımla tanışmak istediğini dle getiren Hırvat futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numarayı giyeceğim." dedi.

"BENİ VIDA İKNA ETTİ"

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Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyleyen Rebic, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." ifadelerini kullandı.

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