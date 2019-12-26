Son dakika: Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye’nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23’te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, ‘Direksiyonunda biz varız’, ‘Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.



