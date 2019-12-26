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  4. Son dakika: Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

Son dakika: Yerli otomobilin ilk görüntüsü yayınlandı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili'nden heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Twitter hesabından paylaşılan videoda, yerli otomobilin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği görülüyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye’nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23’te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, ‘Direksiyonunda biz varız’, ‘Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Türkiye'nin Otomobili

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
utanıyorlar herhalde göstermeye
ulan bu branda ne gülmekten karnım ağrıdı.. ne güzel destekliyordum :)))
HAYIRLISI
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