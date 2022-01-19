Son dakika: Yılın skandal videosu! Yusuf Yazıcı transferini bakın nasıl duyurdular

Son dakika: CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı ama bu transferden çok yaşanan olay gündeme damga vurdu. CSKA Moskova sosyal medya ekibi skandal bir olaya imza attı. Tarihin en kötü transfer duyurusu olarak adlandırılan video sadece Rusya'da değil tüm dünyada gündem haline geldi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Rusya Premeir Ligi ekiplerinde CSKA Moskova, Lille'de fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Yusuf Yazıcı'yı tanıtan CSKA Moskova büyük tepki çekti. Hazırlanan duyuru videosunda Yusuf Yazıcı ile Instagram üzerinden yazışan CSKA Moskova, milli oyuncuya ''Yusuf, burada çok güzel kızlar var, gelmelisin..." yazdı. Yusuf Yazıcı da bu mesaja ''O zaman 5 dakikaya geliyorum...'' karşılığı verdi.

RUSLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu transfer duyurusuna Ruslar büyük tepki gösterdi. Kendi kadınlarının bu şekilde malzeme edilmesine çok sinirlenen taraftarlar CSKA Moskova'yı yorum yağmuruna tuttu. Tepkilere dayanamayan yetkililer videoyu tamamen kaldırdı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

CSKA Moskova TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva, "Medya grubumuzun yayınladığı sunum videosu için içtenlikle özür dilerim. Başlangıçta tamamen farklı bir senaryo planlandı ve onaylandı. Ancak oyuncunun varlığı olmadan uygulanamadı. Zamanın az olması nedeniyle böyle bir fikir ortaya atıldı ve açıkça görüldüğü üzere uygunsuz ve saldırgan bulundu. Bir kez daha taraftarlarımızdan, özellikle kadınlardan ve Yusuf'tan özür diliyoruz." denildi.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı Andreev ise "Aptalca bir video! Kadınlarımız hakkında saldırgan bir paylaşım. Böyle şaka mı olur? Etik kurulumuz bu durumu değerlendirecek." sözleriyle tepki gösterdi.



