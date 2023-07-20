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  4. SON DAKİKA | YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama

SON DAKİKA | YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan açıklama

20.07.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği an geldi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi. Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Son dakika: Üniversite adayları gözlerini YKS sonuçlarına çevirmişti. Milyonların beklediği haber bu sabah geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklandığını kamuoyuyla paylaştı.

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ÖSYM BAŞKANI ERSOY: 'HAYIRLI OLSUN'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibariyle osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz" dedi.

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ersoy açıklamasının devamında "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak." diye konuştu.

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ÖSYM yks

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