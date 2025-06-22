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SON DAKİKA | YKS 2025 TYT SORU-CEVAP ANAHTARI erişime açıldı | Sorgulama sayfası ÖSYM! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı

Milyonlarca öğrenci YKS TYT, AYT ve YDT cevap anahtarını merakla bekliyordu. Bugün tamamlanan YKS sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 22 Haziran'da tamamlandı. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. İşte YKS puan hesaplama ve YKS cevap anahtarı!

SON DAKİKA | YKS 2025 TYT SORU-CEVAP ANAHTARI erişime açıldı | Sorgulama sayfası ÖSYM! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı

Son dakika! Milyonların merakla beklediği YKS bugün tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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SORU VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açıldı.

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YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarını bu linkten bulabilirsiniz

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanması ve sonraki süreçte tercih kılavuzunun da yayınlanmasıyla tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

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TYT VE AYT BUGÜN SONA ERDİ

TYT oturumunun dün saat 13:00'te sona ermesiyle birlikte gözler bugün yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna çevrilmişti. Saat 10:15 itibarıyla başlayan AYT oturumu saat 13:15'te sona erdi.

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ADAYLAR AYT'DE 160 SORUYU CEVAPLAMAYA ÇALIŞTI

Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40), Sosyal Bilimler-2 (40), Matematik (40), Fen Bilimleri (40) testlerinde toplam 160 soru yöneltildi ve 180 dakika süre tanındı. Öte yandan 8 bin 352 engelli adayın katıldığı AYT sınavından 226 bin 138 kişi görev aldı.

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976 BİN ADAY İLK KEZ SINAVA GİRDİ

YKS’ye bu yıl ilk kez başvuran aday sayısı 976 bin 697. Sorular, yüksek güvenlik önlemleriyle TIR’larla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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