Son dakika: Yok artık Enes Ünal! Premier Lig devine imzayı atıyor...

Bu sezon sergilediği performansıyla İspanya'da sık sık manşetleri süsleyen ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile karşılaştırılan Enes Ünal için Premier Lig devi Liverpool harekete geçti. İngiliz temsilcisinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

KLOPP'UN RADARINDA

İngiliz basınının haberine göre; Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Takumi Minamino ve Divock Origi'nin olası sezon sonu ayrılığı sebebiyle yeni golcü arayışına başladı. İngiliz ekibinin transfer listesinin başında ise Getafe'de forma giyen milli yıldız Enes Ünal yer alıyor.

SİSTEME EN UYGUN İSİM

Haberin devamında, Jürgen Klopp'un şu an uyguladığı taktik dizilişine en uygun ismin La Liga ekiplerinden Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olduğu belirtildi.

BU SEZON ENES ÜNAL

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 34 resmî maçın 30'unda ilk 11'de yer buldu. 24 yaşındaki milli golcü bu müsabakalarda 15 gol - 1 asistle takımına katkıda sundu. Genç forvet, gol sayısıyla La Liga'da Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyunculardan biri olmayı başardı.

