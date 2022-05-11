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  4. Son dakika: Yok artık Enes Ünal! Premier Lig devine imzayı atıyor...

Son dakika: Yok artık Enes Ünal! Premier Lig devine imzayı atıyor...

11.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekibi Getafe'de top koşturan milli futbolcumuz Enes Ünal için gündeme flaş bir haber geldi. Bu sezonki performansıyla dünya futbolunda taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Ünal, İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un radarına girdi.

Son dakika: Yok artık Enes Ünal! Premier Lig devine imzayı atıyor...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Bu sezon sergilediği performansıyla İspanya'da sık sık manşetleri süsleyen ve Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile karşılaştırılan Enes Ünal için Premier Lig devi Liverpool harekete geçti. İngiliz temsilcisinin Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Enes Ünal ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

KLOPP'UN RADARINDA

klopp

İngiliz basınının haberine göre; Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool, Takumi Minamino ve Divock Origi'nin olası sezon sonu ayrılığı sebebiyle yeni golcü arayışına başladı. İngiliz ekibinin transfer listesinin başında ise Getafe'de forma giyen milli yıldız Enes Ünal yer alıyor.

SİSTEME EN UYGUN İSİM

Türkiye Portekiz maçında penaltı kazanan Enes Ünal kimdir? Hangi takımda oynuyor?

Haberin devamında, Jürgen Klopp'un şu an uyguladığı taktik dizilişine en uygun ismin La Liga ekiplerinden Getafe'de iyi bir sezon geçiren Enes Ünal'ın olduğu belirtildi.

BU SEZON ENES ÜNAL

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla 34 resmî maçın 30'unda ilk 11'de yer buldu. 24 yaşındaki milli golcü bu müsabakalarda 15 gol - 1 asistle takımına katkıda sundu. Genç forvet, gol sayısıyla La Liga'da Karim Benzema'nın ardından en çok gol atan oyunculardan biri olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Liverpool
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